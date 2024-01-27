14:58
USD 89.32
EUR 96.83
RUB 1.00
Происшествия

В Балыкчи милиционер сбил девочку и сбежал. Расследование дела поручили ГКНБ

Прокуратура Балыкчи возбудила уголовное дело по автонаезду на школьницу милиционером. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по статье 144 (оставление в опасности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред) УК КР.

УВД области возбудило уголовное дело по статье 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью) УК КР.

Расследование дела поручили управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.

Ход следствия находится на контроле генерального прокурора.

Напомним, 26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса был совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Казакович.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей.

Пострадавшая в настоящее время находится в реанимации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285229/
просмотров: 382
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Беловодском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Водитель Subaru Forester насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии
Житель Кадамджайского района насмерть сбил мужчину и спрятал машину. Его нашли
Новую школу на 500 ученических мест построят в Балыкчи
Новый ударный дрон «Муха» впервые применили на учениях ОДКБ в Балыкчи
В Оше женщина без водительских прав наехала на школьниц. Одна из них скончалась
В Бишкеке мужчина сбил пешехода и скрылся. Его задержали спустя месяц
Пассажирский поезд Бишкек-2 — Балыкчи с сентября прекратит поездки
В Бишкеке водитель мотоцикла сбил пешехода
В Балыкчи произошла авария с участием бензовоза и легковой машины
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане
В&nbsp;Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в&nbsp;Кыргызстане В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой&nbsp;4 В Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой 4
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
27 января, суббота
14:38
Находит самых слабых. Медики рассказали о ситуации с корью в Кыргызстане Находит самых слабых. Медики рассказали о ситуации с ко...
14:34
В Бишкеке начали демонтаж «лежачих полицейских»
14:23
В Балыкчи милиционер сбил девочку и сбежал. Расследование дела поручили ГКНБ
14:00
ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 27 января. Подорожали только яблоки и груши