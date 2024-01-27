В Балыкчи милиционер сбил девочку и сбежал. Расследование дела поручили ГКНБ

Прокуратура Балыкчи возбудила уголовное дело по автонаезду на школьницу милиционером. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по статье 144 (оставление в опасности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред) УК КР.

УВД области возбудило уголовное дело по статье 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью) УК КР.

Расследование дела поручили управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.

Ход следствия находится на контроле генерального прокурора.

Напомним, 26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса был совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Казакович.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей.

Пострадавшая в настоящее время находится в реанимации.