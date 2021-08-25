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Сюжет: Скандалы с чиновниками

По подозрению в мошенничестве задержан экс-депутат Таласского горкенеша

Задержан находящийся в розыске экс-депутат от СДПК Таласского городского кенеша Самидин Жоробеков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Ранее Госкомитет возбудил досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР.

«Бывший депутат Самидин Жоробеков в 2017 году обманным путем завладел у иностранных инвесторов материальным имуществом и деньгами в сумме более 7 миллионов сомов. Его объявили в розыск по линии МВД. Первомайский районный суд Бишкека в отношении экс-депутата избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до 18 октября», — сообщили в пресс-центре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205033/
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