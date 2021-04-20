В 11-м микрорайоне угнали Daewoo Nexia. Подозреваемых задержали

В Бишкеке задержали подозреваемых в автоугоне. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 11 апреля в милицию обратился горожанин и рассказал, что его Daewoo Nexia угнали в 11-м микрорайоне. Стоимость машины — 219 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

Двоих подозреваемых задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемых к другим фактам преступлений.