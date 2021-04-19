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Происшествия

Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области

Сотрудники милиции нашли и задержали вандала, который осквернил могилы на одном из кладбищ Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

«11 апреля примерно в 10.30 в дежурную часть ОВД Московского района поступило сообщение о том, что на одном из кладбищ в селе Сретенка неизвестные повредили надмогильные сооружения и памятники. Сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района нашли и задержали 18-летнего подозреваемого», — проинформировали в ГУВД.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный по подозрению в вандализме

Досудебное производство начато по статье «Надругательство над телом умершего и местом захоронения».

Напомним, об актах вандализма на местном кладбище сообщили сегодня и жители села Беловодского. По их словам, неизвестные воруют металлические надгробия, чтобы сдать их на металлолом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190688/
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