Поссорился с семьей и жил у друга. Милиция нашла без вести пропавшего

Сотрудники ОВД Сокулукского района нашли считавшегося без вести пропавшим 21-летнего Каныбек уулу Байсалбека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Выяснилось, что ушедший 11 апреля из дома в селе Студенческом молодой человек все это время жил у друга.

«Он был найден живым и здоровым в районе рынка «Дордой» в доме своего друга. По предварительным данным, причиной ухода из дома послужила ссора с близкими», — проинформировали в милиции.

Отмечается, что после профилактической беседы найденного передали родственникам.