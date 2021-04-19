За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 294 нарушения ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 294 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 47 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 передвигались на машинах с тонировкой, остановили без водительских удостоверений — 70 человек, за автохулиганство — одного человека.

На штрафстоянку поставили 478 транспортных средств.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.