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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 294 нарушения ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 294 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 47 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 передвигались на машинах с тонировкой, остановили без водительских удостоверений — 70 человек, за автохулиганство — одного человека.

На штрафстоянку поставили 478 транспортных средств.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190570/
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