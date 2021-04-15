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Происшествия

В Бишкеке задержан мужчина, на крупную сумму обманувший ломбард

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан 38-летний житель столицы. По версии следствия, он обманул работников ломбарда на $4 тысячи 820. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского РУВД.

«15 января с заявлением в милицию обратился пострадавший. Он попросил принять меры в отношении малознакомого мужчины, который 16 декабря прошлого года взял в ломбарде под проценты $4 тысячи 820. В качестве залога злоумышленник оставил свою автомашину «Субару Аутбэк». На следующий день он забрал авто из-под хранения под предлогом того, что покажет его клиентам, и пообещал, что после продажи вернет деньги в ломбард. Но в итоге обманул потерпевшего и скрылся», — рассказали в УВД.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось найти и задержать. Ленинский районный суд Бишкека взял его под стражу в СИЗО-1 сроком на один месяц.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Подозреваемый в мошенничестве

Отмечается, что в отношении подозреваемого в милицию поступило еще несколько аналогичных заявлений. Следствие просит тех, кто мог пострадать от рук злоумышленника, обратиться по следующим номерам телефонов: 0312352947, 0312654494, 0990102362 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190199/
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