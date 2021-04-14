Дело о госизмене. Марата Казакпаева привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения по делу о государственной измене.

В суд под конвоем доставили политолога Марата Казакпаева.

Сотрудники ГКНБ просили журналиста 24.kg удалить видео, снятое на телефон. Представители спецслужб мотивировали это тем, что дело засекречено.

Напомним, накануне ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй — экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. Уголовное дело о госизмене засекречено. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные не сообщается.