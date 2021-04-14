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Происшествия

Вероятно, принадлежит криминалу. В Чуйской области обнаружен схрон оружия

Сотрудники ГКНБ и «Альфы» обнаружили схрон оружия в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в рамках оперативно-поисковых мероприятий по утерянному в ходе апрельских событий 2010 года и кой-ташских событий 2019-го оружию в Чуйской области обнаружен схрон. В тайнике обнаружены и изъяты два магазина от автомата Калашникова АК-47, патроны калибра 5,45 миллиметра — 59 штук и гранатомет РПГ-26 «Аглень», ранее, возможно, состоявшие на балансе одного из силовых ведомств КР.

По предварительным данным, изъятые оружие и боеприпасы могут принадлежать криминальным элементам, имеющим причастность к разбойным нападениям.

ГКНБ проводит соответствующие мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190130/
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