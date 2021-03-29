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Происшествия

В Караколе школьница из-за слухов пыталась покончить с собой. Ее спасли

В Караколе сотрудники милиции спасли школьницу от суицида. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что девочка пыталась спрыгнуть из окна многоэтажного дома.

«Информацию о том, что девочка, обидевшись на одноклассников и родителей, хочет покончить с собой, поступила сотруднику ИДН ОВД Каракола. Родители подростка рассказали, что их дочь после ссоры со взрослыми ушла из дома и отключила мобильный телефон. Правоохранители проверили несколько адресов, где могла находиться школьница, и в итоге нашли ее в одном из многоэтажных домов. Девочка грозила покончить с собой, спрыгнув из окна. После очередной попытки завязать беседу она стала кричать, чтобы никто к ней не подходил. Поймав момент, милиционер схватил девочку», — проинформировали в ведомстве.

В УВД рассказали, что ранее девочка по болезни была на осмотре в УЗИ-кабинете, отдельные ученики стали говорить, что она якобы беременна и поэтому обследуется у врачей.

«Ежедневные кривотолки в адрес подростка и недопонимание родителей подтолкнули ее на отчаянный шаг. Сейчас с подростком работают психологи и инспекторы ИДН ОВД Каракола. Жизни девочки ничего не угрожает», — добавили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188014/
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