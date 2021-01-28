Митинг у филармонии. Супругу Абдиля Сегизбаева и его сторонников отпустили

Супругу Абдиля Сегизбаева и его сторонников отпустили из УВД Ленинского района Бишкека. Об этом 24.kg сообщила представитель арестованного экс-чиновника Мээрим Асанова.

По ее словам, правоохранители составили протокол и отпустили задержанных.

«За что именно их задерживали, пока неизвестно. Не могу дозвониться до них. Всего в милицию доставили пять человек, включая супругу Абдиля Сегизбаева», — рассказала Мээрим Асанова.

Ранее сообщалось, что в столице задержали несколько сторонников Абдиля Сегизбаева и его супругу. Сегодня они выходили на мирный митинг к Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, где проходила торжественная церемония вступления в должность нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова.