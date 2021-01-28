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Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на митинг к филармонии

В Бишкеке задержали несколько сторонников Абдиля Сегизбаева и его супругу. Об этом 24.kg сообщила представитель чиновника Мээрим Асанова.

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По ее словам, сегодня они выходили на мирный митинг к Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, где проходит торжественная церемония вступления в должность нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

«Сегодня утром они вышли на акцию в защиту Абдиля Сегизбаева, но их задержали и доставили в УВД Ленинского района столицы. Они до сих пор там, пока ничего неизвестно», — рассказала Мээрим Асанова.

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.

Накануне суд заключил Абдиля Сегизбаева под стражу в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181467/
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