В Бишкеке в результате двух ДТП пострадали три человека

В Бишкеке водитель такси въехал в столб. Видео с ДТП опубликовано на странице Oppa_kg в социальной сети Instagram.

Автор указал, что авария произошла сегодня примерно в 6.30 на пересечении улицы Горького и проспекта Чингиза Айтматова. Пострадали три человека.

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg сообщили, что автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Айтматова в южном направлении. Проехав улицу Горького, он не справился с управлением и врезался в троллейбусный столб.

«Столб упал на авто и задел троллейбусные линии. В это время по Айтматова ехал мотоциклист, не заместив провода, он вместе с пассажиркой упал на землю», — соообщили в УПСМ.