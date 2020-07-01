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Происшествия

В Бишкеке в результате двух ДТП пострадали три человека

В Бишкеке водитель такси въехал в столб. Видео с ДТП опубликовано на странице Oppa_kg в социальной сети Instagram.

Автор указал, что авария произошла сегодня примерно в 6.30 на пересечении улицы Горького и проспекта Чингиза Айтматова. Пострадали три человека.

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В Бишкеке водитель такси съехал с трассы и врезался в столб, после чего последний прогнулся над трассой и свисали электропровода. Почти сразу же произошло второе ДТП - ехавший мотоциклист не заметил провода и зацепился за них. По словам очевидца, ДТП произошло 1 июля примерно в 06:30 по проспекту Айтматова близ с пересечением с улицей Горького. На место сразу же прибыли медики и сотрудники УПСМ. Госпитализированы трое. По предварительным данным, водитель такси уснул за рулём. #дтп #такси #мотоциклист #бишкек #столб #провода #oppa_kg #oppa.kg

Публикация от Oppa (@oppa_kg)

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg сообщили, что автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Айтматова в южном направлении. Проехав улицу Горького, он не справился с управлением и врезался в троллейбусный столб.

«Столб упал на авто и задел троллейбусные линии. В это время по Айтматова ехал мотоциклист, не заместив провода, он вместе с пассажиркой упал на землю», — соообщили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157912/
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