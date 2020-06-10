Сотрудники Минтранса вымогали деньги с водителей большегрузных машин

Раскрыта преступная группировка из числа должностных лиц департамента весогабаритного контроля Министерства транспорта и дорог. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, сотрудники вымогали у водителей большегрузных автомашин от 500 до 2 тысяч сомов. 8 июня при получении взятки с поличным задержаны двое ответственных лиц департамента весогабаритного контроля Минтранса КР.

Установлено, что должностные лица проводили заведомо неправильный расчет и допускали перегруженные машины к проезду по дорогам. Так, например, установлен перегруз более 13 тонн. В результате в бюджет не поступали положенные платежи, а также портилось дорожное полотно.

Факт нарушения в ходе досудебного производства зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса.

«Задержанные водворены в ИВС Бишкека. Сейчас устанавливается круг причастных из числа высокопоставленных лиц Министерства транспорта и дорог», — заключили в ГСБЭП.