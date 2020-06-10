12:38
USD 74.10
EUR 83.45
RUB 1.08
Происшествия

Сотрудники Минтранса вымогали деньги с водителей большегрузных машин

Раскрыта преступная группировка из числа должностных лиц департамента весогабаритного контроля Министерства транспорта и дорог. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, сотрудники вымогали у водителей большегрузных автомашин от 500 до 2 тысяч сомов. 8 июня при получении взятки с поличным задержаны двое ответственных лиц департамента весогабаритного контроля Минтранса КР.

Установлено, что должностные лица проводили заведомо неправильный расчет и допускали перегруженные машины к проезду по дорогам. Так, например, установлен перегруз более 13 тонн. В результате в бюджет не поступали положенные платежи, а также портилось дорожное полотно.

Факт нарушения в ходе досудебного производства зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса.

«Задержанные водворены в ИВС Бишкека. Сейчас устанавливается круг причастных из числа высокопоставленных лиц Министерства транспорта и дорог», — заключили в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155481/
просмотров: 266
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сотрудник милиции спас девочку от&nbsp;изнасилования В Бишкеке сотрудник милиции спас девочку от изнасилования
В&nbsp;доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск В доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск
В&nbsp;Суусамыре двое водителей сбили лошадей и&nbsp;врезались друг в&nbsp;друга В Суусамыре двое водителей сбили лошадей и врезались друг в друга
Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в&nbsp;ИВС Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в ИВС
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
10 июня, среда
12:33
Депутат предлагает обложить акцизом лимонады и «Кока-Колу» Депутат предлагает обложить акцизом лимонады и «Кока-Ко...
12:33
Энергетики отстают от плана по ремонту в рамках подготовки к зиме
12:18
Сотрудники Минтранса вымогали деньги с водителей большегрузных машин
12:01
Эдуард Ауэр: ЕС зарекомендовал себя как надежный партнер Кыргызстана
11:54
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7,2 миллиона человек