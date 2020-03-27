Режим ЧП в Бишкеке. Сколько человек нарушили условия комендантского часа

За нарушения комендантского часа в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области задержали 241 человека, 12 автомашин доставлено на штрафстоянку. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в Бишкеке задержаны 146 человек, Оше — 22, Джалал-Абаде — 24, Сузакском районе — 29, Кара-Суйском — 20. В Ноокатском районе нарушителей не зарегистрировано. Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел. С ними проводили профилактические беседы. После окончания комендантского часа всех отпустили домой.

За нарушения комендантского часа за два дня по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлен 561 нарушитель.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

«Лица, нарушившие комендантский час будут нести ответственность. Согласно статье 28 Закона КР «О чрезвычайном положении» они задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов — до установления личности, но не более чем на трое суток», — напоминают в МВД.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.