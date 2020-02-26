Сапар Исаков отравился пищей в СИЗО. ГКНБ уверяет, что с ним все в порядке

Бывший премьер-министр Сапар Исаков получил пищевое отравление. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, накануне утром экс-главе кабмина стало плохо и он не смог явиться в суд, в связи с чем заседание перенесли на 2 марта.

В Госкомитете национальной безопасности заявили, что в настоящее время состояние здоровья Сапара Исакова удовлетворительное.

«Утром у него было недомогание. Сейчас состояние стабилизировалось. Врачи следят за ним», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Его обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. По версии следствия, он заведомо знал, что предложение TBEA по модернизации теплоцентрали не отвечало интересам Кыргызстана ввиду завышенной цены, технических и технологических недостатков.