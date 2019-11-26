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За незаконную регистрацию праворульных автомашин задержан сотрудник «Унаа»

За незаконную постановку на учет праворульных автомашин задержан работник госучреждения «Унаа» при Государственной регистрационной службе. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ.

По ее данным, 23 ноября 2019 года задержаны 10 праворульных автомобилей, которые незаконно ввезли и зарегистрировали в Кыргызстане. Установлена причастность к коррупционной схеме специалиста межрегионального сектора Бишкекского городского отдела ГУ «Унаа». За $100-200 он занимался незаконной регистрацией праворульных автомашин. Этот сотрудник решением суда водворен в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца.

«Сейчас ведется работа по установлению аналогичных фактов легализации автотранспортных средств на территории республики и устанавливается причастность других лиц к незаконным схемам по незаконной регистрации и постановке автомобилей с правосторонним расположением руля»— подчеркнули в ГКНБ.

Напомним, что с 3 июня 2015 года в Кыргызстане запрещены ввоз и регистрация праворульных машин.
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