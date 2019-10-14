Директор госпредприятия склонял подчиненную к сексуальным отношениям

Директор государственного предприятия «Кыргызская методическая экспедиция геолого-экономических исследований» склонял сотрудницу к сексуальным отношениям. Об этом журналистам сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, в профсоюз обратилась сотрудница предприятия. Она рассказала, что директор Джаныбек Дуйшеев неоднократно пытался склонить ее к сексуальным действиям.

Со слов заявительницы, он обещал ей оставить полставки, если она вступит с ним в интимные отношения, о чем у женщины есть видеозапись. Эльдар Таджибаев

«11 октября факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков УВД Первомайского района Бишкека и начали досудебное производство», — рассказал он.

Эльдар Таджибаев напомнил, что по Конституции каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. В соответствии со статьей 9 Трудового кодекса каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав и свобод. 21 июня 2019 года Международная организация труда (МОТ) приняла Конвенцию о борьбе с насилием и домогательствами в сфере труда, где указано, что за каждым работником признается право находиться в сфере труда, свободной от насилия и домогательств.

«Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана направил премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и руководству Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования ходатайство об отстранении от занимаемой должности директора Джаныбека Дуйшеева на период досудебного производства», — заключил Эльдар Таджибаев.