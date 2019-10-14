13:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Директор госпредприятия склонял подчиненную к сексуальным отношениям

Директор государственного предприятия «Кыргызская методическая экспедиция геолого-экономических исследований» склонял сотрудницу к сексуальным отношениям. Об этом журналистам сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, в профсоюз обратилась сотрудница предприятия. Она рассказала, что директор Джаныбек Дуйшеев неоднократно пытался склонить ее к сексуальным действиям.

Со слов заявительницы, он обещал ей оставить полставки, если она вступит с ним в интимные отношения, о чем у женщины есть видеозапись.

Эльдар Таджибаев

«11 октября факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков УВД Первомайского района Бишкека и начали досудебное производство», — рассказал он.

Эльдар Таджибаев напомнил, что по Конституции каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. В соответствии со статьей 9 Трудового кодекса каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав и свобод. 21 июня 2019 года Международная организация труда (МОТ) приняла Конвенцию о борьбе с насилием и домогательствами в сфере труда, где указано, что за каждым работником признается право находиться в сфере труда, свободной от насилия и домогательств.

«Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана направил премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и руководству Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования ходатайство об отстранении от занимаемой должности директора Джаныбека Дуйшеева на период досудебного производства», — заключил Эльдар Таджибаев.
Ссылка:
просмотров: 851
Версия для печати
Материалы по теме
Учитель музыки, осужденный в Турции за домогательства, не гражданин Кыргызстана
Популярные новости
Смерть Егора Паньшина. Предварительная версия&nbsp;&mdash; самоубийство Смерть Егора Паньшина. Предварительная версия — самоубийство
В&nbsp;Бишкеке мужчина избил водителя маршрутного такси В Бишкеке мужчина избил водителя маршрутного такси
В&nbsp;Бишкеке задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании 12-летней девочки В Бишкеке задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки
В&nbsp;Бишкеке найдено тело Егора Паньшина. Обстоятельства смерти выясняются В Бишкеке найдено тело Егора Паньшина. Обстоятельства смерти выясняются
Бизнес
БТА Банк: Штрафы по&nbsp;договорам ИФЦ пойдут на&nbsp;благотворительность БТА Банк: Штрафы по договорам ИФЦ пойдут на благотворительность
Как выиграть смартфон Honor 10i? Как выиграть смартфон Honor 10i?
Овердрафт от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; быстрый заем и&nbsp;минимум документов Овердрафт от «Бакай Банка» — быстрый заем и минимум документов
Проект &laquo;Стипендия&raquo;: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; помогает выпускникам детских домов Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
14 октября, понедельник
13:14
Суд над экс-мэрами. Председательствующему вновь заявили отвод
13:08
В Бишкеке на прилегающей к скорой помощи территории хотят сделать автостоянку
13:03
Директор госпредприятия склонял подчиненную к сексуальным отношениям
12:57
Главный свидетель по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой отпущен на свободу
12:53
Контрабандные телефоны на 1,5 миллиона сомов задержали в городе Ош