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Происшествия

ДТП с участием депутата БГК: результаты экспертизы до сих пор не готовы

Результаты экспертизы по ДТП на Иссык-Куле с участием депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова до сих пор не готовы. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По сведениям ведомства, родители одного из погибших написали встречное заявление и отказались от претензий. «Чтобы утверждать однозначно, по чьей вине произошла авария, нужны данные экспертизы», — отметили в милиции.

Следствие приостановлено до получения итогов экспертизы. 

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ДТП на Иссык-Куле. Родители одного из погибших написали встречное заявление

7 июля вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. Одним из участников ДТП стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (он приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову) Темирлан Токобеков.

УОБДД поспешило тогда проинформировать, что Темирлан Токобеков не является виновником аварии, а за рулем был другой человек.

Родственники погибших также утверждали, что следствие ведется однобоко и всю вину пытается повесить на водителя Lexus. Все пассажиры легковушки погибли. 
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