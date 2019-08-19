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Происшествия

В Оше женщина хотела продать девушку за 50 тысяч сомов

В Оше задержана женщина, решившая продать 19-летнюю девушку-сироту за 100 тысяч сомов. Об этом сообщили в УВД южной столицы.

По данным ведомства, оперативникам поступила информация, что неизвестные ищут клиентов для покупки девушки, 2000 года рождения. В ходе проверки сведения подтвердились.

Уточняется, что 42-летняя «продавщица» — уроженка Джалал-Абада. Она искала покупателей в Оше. Силовики под видом потенциальных клиентов встретились с женщиной. 

После торгов было решено снизить цену до 50 тысяч сомов. Злоумышленницу задержали.

Ей предъявлено обвинение по ряду статей, включая «Похищение человека». Подозреваемая водворена в СИЗО Оша на два месяца. Установлено, что со своей жертвой «продавщица» в родственной связи не состоит. С девушкой работают психологи. Кроме того, милиционеры разыскивают ее родственников.
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