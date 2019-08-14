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Происшествия

Кыргызстанец вез в Россию мигрантов, не имея водительского удостоверения

В Оренбургской области возле Соль-Илецка задержан водитель, который управлял автобусом, не имея водительского удостоверения. Об этом сообщило ИА REGNUM.

По его данным, автобус следовал из Кыргызстана, за рулем находился гражданин КР.

В салоне автобуса находились более десяти трудовых мигрантов-иностранцев. При проверке документов водителя на посту ДПС выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортом.

Водитель-нарушитель отправлен под арест на 15 суток. Автобус с пассажирами продолжил движение по маршруту. За руль сел водитель-сменщик, у которого все документы в порядке.
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