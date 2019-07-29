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Гражданин Кыргызстана в России вербовал боевиков и отправлял их в Сирию

В Южно-Сахалинске фигурантом уголовного дела стал 56-летний гражданин Кыргызстана, который вербовал боевиков и отправлял их в Сирию. Об этом сообщило РИА «Сахалин-Курилы».

По данным следствия, мужчина приехал в Южно-Сахалинск в декабре 2015 года. Он располагал сведениями о том, что двое граждан Узбекистана хотят вступить в одну из боевых группировок международной террористической организации, чья деятельность на территории России признана вне закона. Кыргызстанец дал молодым мигрантам 100 тысяч рублей, чтобы они смогли попасть в Сирийскую Арабскую Республику через транзитные страны.

Вербовщик также помог узбекам улететь из Сахалинской области. 17 декабря 2015 года он посадил их на самолет, который летел в Москву. Добираться оттуда в Сирию двое парней должны были самостоятельно.

Преступника удалось поймать благодаря оперативным данным погрануправления ФСБ России по региону. По итогам расследования его обвиняют в финансировании терроризма и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

«Ему грозит серьезный срок лишения свободы», — отмечает СМИ.
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