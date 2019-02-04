В Джалал-Абадской области с взяткой задержали судмедэксперта

С поличным при получении взятки поймали заведующего межрегиональным отделом судебно-медицинской экспертизы по Джалал-Абадской области. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратился гражданин Кыргызстана. Он утверждал, что заведующий межрегиональным отделом судебно-медицинской экспертизы по Аксыйскому району, Шамалды-Саю и Таш-Кумыру шантажирует его и вымогает 100 тысяч сомов за выдачу заведомо ложного судебно-медицинского заключения.

«1 февраля 2019 года в Шамалды-Сае при получении взятки в 50 тысяч сомов с поличным пойман заведующий межрегиональным отделом судебно-медицинской экспертизы. Задержанный водворен в СИЗО № 1 Бишкека. Ведется следствие», — подчеркнули в ведомстве.