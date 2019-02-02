В Кыргызстане полгода ищут пропавшего в Балыкчи военнослужащего Эмилбека Бактыбекова. Об этом 24.kg сообщил его отец Бактыбек Темиров.

По его словам, 24-летний Эмилбек Бактыбеков пропал в августе 2018 года.

«Мой сын окончил Военный университет в Алматы. До Балыкчи служил в Кой-Таше. В августе 2018 года позвонил мне, попросил деньги и рассказал, что его переводят в Ош. С тех пор он и пропал. Через некоторое время я приехал в Балыкчи, мне отдали его одежду и документы. Каждый день мы надеемся на то, что он вернется», — сказал Бактыбек Темиров.

В Генеральном штабе сообщили, что старший лейтенант Эмилбек Бактыбеков сдал дела в войсковой части Балыкчи. Вместе с группой он должен был выехать в Ош, куда его перевели.

«В итоге группа уехала без него, его искали, но на связь Эмилбек Бактыбеков перестал выходить. О произошедшем извещена прокуратура Балыкчинского гарнизона. В августе 2018 года старшего лейтенанта объявили в розыск», — прокомментировали в Генштабе.