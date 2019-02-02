14:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии (175)

В Кыргызстане полгода ищут пропавшего в Балыкчи военнослужащего

В Кыргызстане полгода ищут пропавшего в Балыкчи военнослужащего Эмилбека Бактыбекова. Об этом 24.kg сообщил его отец Бактыбек Темиров.

По его словам, 24-летний Эмилбек Бактыбеков пропал в августе 2018 года.

«Мой сын окончил Военный университет в Алматы. До Балыкчи служил в Кой-Таше. В августе 2018 года позвонил мне, попросил деньги и рассказал, что его переводят в Ош. С тех пор он и пропал. Через некоторое время я приехал в Балыкчи, мне отдали его одежду и документы. Каждый день мы надеемся на то, что он вернется», — сказал Бактыбек Темиров.

В Генеральном штабе сообщили, что старший лейтенант Эмилбек Бактыбеков сдал дела в войсковой части Балыкчи. Вместе с группой он должен был выехать в Ош, куда его перевели.

«В итоге группа уехала без него, его искали, но на связь Эмилбек Бактыбеков перестал выходить. О произошедшем извещена прокуратура Балыкчинского гарнизона. В августе 2018 года старшего лейтенанта объявили в розыск», — прокомментировали в Генштабе.
Ссылка:
просмотров: 1317
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Чуйской области ищут мужчину, страдающего потерей памяти
Внимание, розыск! В Чуйской области пропала Наталья Пичулист
Неуплата налогов, мошенничество, растрата имущества. ГСБЭП ищет кыргызстанцев
Айжан ищет маму. Милиция просит помочь
Пропавшего в селе Орто-Сай дедушку нашли
ГСБЭП нашла 75 человек, скрывающихся от следствия
В Чуйской области ищут пропавшего мальчика
Опасного преступника из Кыргызстана арестовали в Хакасии
Член ОПГ из Казахстана, разыскиваемый Интерполом, скрывался в Кыргызстане
В Кара-Суу проходит спецоперация. Ловят преступника с автоматом
Популярные новости
Погибший под колесами 11-летний мальчик. За&nbsp;рулем авто был сотрудник милиции Погибший под колесами 11-летний мальчик. За рулем авто был сотрудник милиции
Раненный в&nbsp;перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с&nbsp;депутатом Раненный в перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с депутатом
В&nbsp;селе Новопавловка сбили школьника. Мальчик погиб В селе Новопавловка сбили школьника. Мальчик погиб
В&nbsp;Бишкеке задержали женщину, призывавшую на&nbsp;митинге убивать китайцев В Бишкеке задержали женщину, призывавшую на митинге убивать китайцев
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат