В Бишкеке Mercedes разорвало пополам в результате ДТП. Двое человек погибли

В Бишкеке в результате ДТП автомобиль Mercedes разорвало на две части. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД столицы.

Уточняется, что авария произошла сегодня, в 3.40 утра.

«26-летний водитель ехал по улице 7 Апреля в северном направлении. Он не справился с управлением, и машина врезалась в столб. В результате ДТП авто разорвало на две части, водитель и 22-летний пассажир скончались на месте. Один человек госпитализирован. Личности погибших и пострадавшего установлены. Все они являются жителями Чуйской области», — проинформировали в УОБДД.

В Службе экстренной помощи 24.kg сообщили, что один из участников аварии скончался до приезда скорой, второй умер по дороге в больницу. Реаниматологам не удалось его спасти.

«Один пострадавший с сочетанной травмой доставлен в БНИЦТиО, второго пострадавшего не удалось спасти. У парня были острая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, ушибленно-рваная рана правого бедра и гиповолемический шок. Второй мужчина скончался до приезда скорой помощи. Его труп передан милиции», — пояснили врачи.