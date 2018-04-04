Пресс-конференция выездная: Park Hotel (зал Diplomat) — ул.Орозбекова, 87.
Никаких границ, когда речь идет о здоровье. Так считают и по такому принципу работают специалисты хорошо известной в мире турецкой клиники «Анадолумед», аффилированной с медицинским центром Johns Hopkins Medicine из США.
5 апреля 2018 года Медицинский центр ANADOLU открывает официальный офис в Бишкеке. Благодаря ему жители Кыргызстана смогут бесплатно проконсультироваться с ведущими докторами клиники (второе медицинское мнение), не выезжая за границу. При желании они смогут отправиться на лечение в Турцию: сотрудники представительства помогут пациентам организовать путешествие, а по возвращении на родину — оставаться на связи с врачами.
Новый офис Медицинского центра ANADOLU также призван стать площадкой для международного сотрудничества врачей из Турции и Кыргызстана. Он планирует проводить для них совместные программы по обучению и обмену опытом в Бишкеке и за рубежом.
В пресс-конференции принимают участие:
Толга Конач — руководитель международного отдела «Анадолумед»,
Сердар Кахраман — профессор-нейрохирург,
Джемиль Уйгур — профессор-онкоуролог,
Назира Чиналиева — руководитель представительства «Анадолумед» в Бишкеке,
Аскар Салымбеков, Нарынбек Молдобаев — пациенты «Анадолумед».