От дружественной Турции: кыргызстанцам станет доступна медицина мирового уровня (открытие в Бишкеке офиса знаменитой клиники «Анадолумед»)

Пресс-конференция выездная: Park Hotel (зал Diplomat) — ул.Орозбекова, 87.

Никаких границ, когда речь идет о здоровье. Так считают и по такому принципу работают специалисты хорошо известной в мире турецкой клиники «Анадолумед», аффилированной с медицинским центром Johns Hopkins Medicine из США.

5 апреля 2018 года Медицинский центр ANADOLU открывает официальный офис в Бишкеке. Благодаря ему жители Кыргызстана смогут бесплатно проконсультироваться с ведущими докторами клиники (второе медицинское мнение), не выезжая за границу. При желании они смогут отправиться на лечение в Турцию: сотрудники представительства помогут пациентам организовать путешествие, а по возвращении на родину — оставаться на связи с врачами.

Новый офис Медицинского центра ANADOLU также призван стать площадкой для международного сотрудничества врачей из Турции и Кыргызстана. Он планирует проводить для них совместные программы по обучению и обмену опытом в Бишкеке и за рубежом.

В пресс-конференции принимают участие:

Толга Конач — руководитель международного отдела «Анадолумед»,

Сердар Кахраман — профессор-нейрохирург,

Джемиль Уйгур — профессор-онкоуролог,

Назира Чиналиева — руководитель представительства «Анадолумед» в Бишкеке,

Аскар Салымбеков, Нарынбек Молдобаев — пациенты «Анадолумед».