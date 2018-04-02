Пресс-конференция

Прибыль выше, чем от торговли наркотиков: почему Кыргызстан не противостоит ввозу контрафактных и поддельных лекарств?

Смертность от побочных реакций фальшивых лекарств входит в первую пятерку причин летального исхода. При этом мировой объем нелегального рынка лекарств, по оценке ВОЗ, возрос до $30 миллиардов.

Не имеющий серьезной защиты Кыргызстан сегодня находится в самой опасной зоне риска.

Скандально известные поставки в страну таких препаратов сомнительного происхождения, как репретин, бактомед, так и остались без расследования со стороны правоохранительных органов.

Что в таком случае ожидает нас дальше?

В пресс-конференции принимают участие:

Мариям Жанкорозова — начальник Управления фармдеятельности ДЛО и МТ МЗ КР,

Бурханбек Молдоташев — член Ассоциации фармпроизводителей,

Бурул Макенбаева — Коалиция НПО «За прозрачность лекарственного обеспечения»,

Асель Койлубаева, Разак Ашимбаев — юристы.