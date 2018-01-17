Пресс-конференция

Новый перинатальный центр, строительство которого только началось, уже становится опасным объектом. Почему?
По официальным данным Генпрокуратуры и результатам проверки депутатской комиссии ЖК КР, выигравшая тендер компания имеет ряд грубых несоответствий условиям тендера, принятым на международном уровне. В чем суть нарушений условий тендера? И почему необходимо пересмотреть его итоги?
В пресс-конференции принимают участие:
Вячеслав Стрижеусов – гендиректор компании ФТсОО «АЙАЛ Строй»,
Самаган Абдыканов – заместитель гендиректора ФТсОО «АЙАЛ Строй»,
Амир Шагивалиев – юрист ФТсОО «АЙАЛ Строй».