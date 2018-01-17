21:17
-2
USD 69.39
EUR 84.90
RUB 1.23
Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 18 января, 11:00

Новый перинатальный центр: строительство без правил, или Как выиграть тендер, не имея лицензии

Новый перинатальный центр, строительство которого только началось, уже становится опасным объектом. Почему?

По официальным данным Генпрокуратуры и результатам проверки депутатской комиссии ЖК КР, выигравшая тендер компания имеет ряд грубых несоответствий условиям тендера, принятым на международном уровне. В чем суть нарушений условий тендера? И почему необходимо пересмотреть его итоги?

В пресс-конференции принимают участие:

Вячеслав Стрижеусов – гендиректор компании ФТсОО «АЙАЛ Строй»,

Самаган Абдыканов – заместитель гендиректора ФТсОО «АЙАЛ Строй»,

Амир Шагивалиев – юрист ФТсОО «АЙАЛ Строй».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/73523/
Версия для печати
Популярные новости
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил связь вдоль основных трасс в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!