Пресс-конференция

Новый перинатальный центр: строительство без правил, или Как выиграть тендер, не имея лицензии

Новый перинатальный центр, строительство которого только началось, уже становится опасным объектом. Почему?

По официальным данным Генпрокуратуры и результатам проверки депутатской комиссии ЖК КР, выигравшая тендер компания имеет ряд грубых несоответствий условиям тендера, принятым на международном уровне. В чем суть нарушений условий тендера? И почему необходимо пересмотреть его итоги?

В пресс-конференции принимают участие:

Вячеслав Стрижеусов – гендиректор компании ФТсОО «АЙАЛ Строй»,

Самаган Абдыканов – заместитель гендиректора ФТсОО «АЙАЛ Строй»,

Амир Шагивалиев – юрист ФТсОО «АЙАЛ Строй».