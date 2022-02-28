Пресс-конференция

Время проведения: 28 февраля, 11:00

О кибербезопасности страны: найти и обезвредить (Bug Bounty для защиты финансовых институтов КР)

Чем высокотехнологичная платформа Bug Bounty заинтересовала Нацбанк КР, банковское сообщество и соответствующий центр ГКНБ? В чем ее уникальность, за счет чего она обеспечивает максимальную защиту от кибератак, мишенью которых, как известно, чаще всего становятся финансовые институты?

В пресс-конференции примут участие:

представители Национального банка КР, Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ, Союза банков КР, а также

Олжас Сатиев — президент «Центра анализа и расследования кибератак»,

Валерий Зубанов — коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии.

По окончании пресс-конференции — кофе-брейк и неформальное общение журналистов со спикерами.