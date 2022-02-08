Пресс-конференция

Хотя новый Налоговый кодекс и получил позитивную оценку бизнес-сообщества, без критики не обойтись. Связана она с наиболее чувствительным параметром — определением размера налоговой ставки.
Именно она может либо поддержать дальнейшее развитие бизнеса, либо уничтожить его под корень.
Под угрозой краха оказался внешне рентабельный ресторанный бизнес, который получил максимальный единый 8-процентный налог.
К чему это приведет? Почему известный эффект бабочки поднимет новую волну трудовой миграции профессионалов? Как откорректировать перегиб?
В пресс-конференции принимают участие:
Анатолий Деревинский — президент Ассоциации предприятий общественного питания, руководитель центра по независимой сертификации профессиональных компетенций;
Евгений Тян — директор Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров в КР;
Алмаз Асанбеков — предприниматель.
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