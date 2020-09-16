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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 17 сентября, 11:00

Пока наши богатства не растаяли окончательно: о народной законодательной инициативе по защите ледников

Защита ледников — проблема давняя, но так и не получившая окончательного решения.

Между тем время идет, ледники тают, с каждой каплей истощая уникальное природное богатство.

Что предлагается в народной законодательной инициативе? Почему она может оказаться наиболее эффективной?

В пресс-конференции принимают участие:

Назикбек Кыдырмышев,
Калия Молдогазиева,
Гамал Сооронкулов — члены инициативной группы «Барсбек»,
Кабылжан Мамажанов — юрист.

Уважаемые журналисты, вопросы по теме отправляйте на WhatsApp 0550700011 (пожалуйста, не забудьте указать ваше СМИ и фамилию).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/165305/
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