Интернет-пост пресс-секретаря президента Фарид Ниязов назвал абсурдом

Советник экс-президента Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов прокомментировал интернет-пост пресс-секретаря нынешнего главы государства Толгонай Стамалиевой.

Он отметил, что не хочет отвечать на «личные обвинения и мелочные обиды».

«Появление интернет-поста пресс-секретаря расцениваю как желание оправдать поведение Сооронбая Шариповича. Это отчаянная попытка близкого к президенту человека увести общественное мнение от столь неприятной для них темы предательства. Любыми средствами, ложью, подтасовкой фактов, как угодно», — говорит Фарид Ниязов.

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Он утверждает, что в начале 2016 года первым в списке потенциальных кандидатов от СДПК на президентские выборы — 2017 значился Сооронбай Жээнбеков.

«Именно поэтому Сооронбай Жээнбеков последовательно продвигался на руководящие посты и стал премьер-министром, как представитель СДПК. Да, в период выдвижения кандидатом в президенты было много споров внутри партии, много недовольных таким выбором. Но мы сумели убедить партийцев, и главным аргументом было стремление СДПК укрепить единство народа», — отметил Фарид Ниязов.

Он напомнил, что Алмазбек Атамбаев испортил отношения с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым из-за его встречи с Омурбеком Бабановым.

«Кыргызстан выступил тогда против вмешательства соседней страны в наши внутренние дела и президентские выборы. Этот скандал ударил по рейтингу Омурбека Бабанова и сыграл на руку Сооронбаю Жээнбекову. Да и сегодня, если в народе критикуют Атамбаева, то во многом за то, что «он прогнал Бабанова» и «привел Жээнбекова»», — говорит Фарид Ниязов.