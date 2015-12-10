23:53
+27
USD 67.95
EUR 76.27
RUB 1.20
Парламент

Атыр Абдрахматова: Институт омбудсмена Кыргызстана должен тесно работать с адвокатурой страны

«Институт омбудсмена Кыргызстана должен тесно работать с адвокатурой страны», - заявила сегодня на заседании парламента страны кандидат на пост акыйкатчи юрист Атыр Абдрахматова, которую выдвинула на должность фракция «Республика – Ата Журт».

Она подчеркнула, что в институте омбудсмена работает 150 человек, из них 78 – аппарат. «Они оказывают юридическую помощь, но какого она качества? Для обеспечения квалифицированной консультации надо привлекать профессиональных узкоспециализированных адвокатов», - подчеркнула кандидат в омбудсмены.

Атыр Абдрахматова отметила, что чаще всего граждане жалуются на работу госструктур. Она отметила необходимость обеспечения открытости и прозрачности работы госорганов. Затронула докладчик и тему пыток, сказав, что если будет избрана омбудсменом, то обеспечит независимое и тщательное расследование по каждому факту подобных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24502/
просмотров: 1041
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент Кыргызстана прерывает свою работу до 12 сентября
Комитет по конституционному законодательству и госустройству ЖК скорее всего возглавит депутат Торобай Зулпукаров
Омурбек Текебаев призвал СДПК к объединению
Депутаты обсудят ситуацию с Унгар-Тоо и трагедию, произошедшую в Москве
В парламенте недовольны неисполнением закона «О наружном видеонаблюдении»
Депутат парламента считает, что поправки в закон о донорстве усложнят работу Службы крови
Депутат парламента предлагает вести расчеты за услуги образования в нацвалюте
Депутату не понравилось сравнение парламента с «логовом коррумпированных политолигархов»
Садык Шер-Нияз: Разъяснительная работа Соцфонда среди населения проводится из рук вон плохо
Из-за просчетов в строительстве бассейна суточного регулирования воды в Нарынской области вода уходит в землю
Бизнес
Сотрудники ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; оказали помощь пострадавшим в&nbsp;селе Аюу Сотрудники ОАО «Кыргызтелеком» оказали помощь пострадавшим в селе Аюу
О! предложил выгодный тариф для регионов &laquo;Алга Интернет + O!TV&raquo; О! предложил выгодный тариф для регионов «Алга Интернет + O!TV»
&laquo;Мобильная библиотека&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;лучший подарок книголюбам! «Мобильная библиотека» от О! — лучший подарок книголюбам!
Строительные и&nbsp;земляные работы без согласования с&nbsp;&laquo;Кыргызтелекомом&raquo; недопустимы Строительные и земляные работы без согласования с «Кыргызтелекомом» недопустимы