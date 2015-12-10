Столица Кыргызстана, давая треть доходов госказны, получает лишь чуть больше половины

Столица Кыргызстана, давая треть доходов госказны, обратно получает лишь чуть больше половины. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов (фракция СДПК).

В прошлом экс-депутат Бишкекского горкенеша пояснил, что 30 процентов республиканского бюджета (около 30 миллиардов сомов) собирается в столице. «Но при расщеплении наблюдается несправедливое распределение, так как городу оставляют лишь 19 процентов, хотя раньше было 25», - добавил Марат Аманкулов.

Нардеп подчеркнул, что этого недостаточно, так как население столицы выросло в три раза и увеличилась нагрузка на инфраструктуру. «Это не перетягивание одеяла, но на сегодня 70 процентов городского бюджета - это защищенные статьи, а на развитие города не остается средств», - констатировал он.

По словам Марата Аманкулова, это выражается в том, что Бишкек испытывает серьезный недостаток инженерных мощностей, из-за чего не выдаются разрешения на строительство новых объектов. «И если бы выделили средства, это было бы вкладом в инфраструктуру, что дало бы мощный импульс для развития бизнеса и туризма», - заключил парламентарий.