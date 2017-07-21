Постановление Правительства КР №435 от 18 июля 2017 года



О Совете по упрощению процедур торговли в Кыргызской Республике

В целях обеспечения координации деятельности уполномоченных государственных органов и иных организаций по вопросам упрощения процедур в сфере внешней торговли и внешнеторговых перевозок, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о Совете по упрощению процедур торговли в Кыргызской Республике согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления (по согласованию), государственным предприятиям и организациям Кыргызской Республики представлять по запросу Совета по упрощению процедур торговли в Кыргызской Республике в установленном порядке необходимую информацию и направлять экспертов и специалистов для решения вопросов, возникающих в процессе работы указанного Совета.

3. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Национального совета Кыргызской Республики по содействию в сфере торговли и транспорта» от 29 января 2008 года № 29;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 января 2008 года № 29 «Об образовании Национального совета Кыргызской Республики по содействию в сфере торговли и транспорта» от 21 февраля 2009 года № 135.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

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