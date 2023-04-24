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Внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 1 марта 2023 года в целях реализации Указа Президента Садыра Жапарова «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности», а также стимулировании высоких спортивных достижений, укрепляющих имидж Кыргызской Республики в международном спортивном сообществе.

Законом предусматривается, что Кабинет Министров Кыргызской Республики определяет размеры и государственные выплаты в виде единовременных денежных вознаграждений за достижение высоких спортивных результатов в области физической культуры и спорта.

Размер выплат единовременных денежных вознаграждений определяется за один год до начала участия спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских, Азиатских и Азиатских Паралимпийских играх, в чемпионатах мира и Азии. При этом суммы вознаграждений для чемпионов и призеров, а также суммы вознаграждений и проценты распределения тренерам (главный тренер сборной команды, старший тренер сборной команды, личный тренер, первый тренер) и врачам устанавливается не меньше предыдущей выплаты единовременных денежных вознаграждений.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/263984/
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