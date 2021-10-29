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Подписан Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Закон принят Жогорку Кенешем 6 октября 2021 года.

Целью данного Закона является совершенствование нормативной правовой базы, устанавливающей правовые основы по реализации единой государственной политики в сфере повышения эффективности государственной гражданской службы и муниципальной службы, обеспечения преемственности, стабильности и независимости профессиональной служебной деятельности граждан Кыргызской Республики в государственных органах и органах местного самоуправления.

Настоящий Закон определяет порядок поступления на государственную гражданскую службу и муниципальную службу; назначения на вакантную должность; ротации; проведения служебного расследования; ограничения, связанные с государственной гражданской службой и муниципальной службой; права, обязанности и ответственности; гарантии социальной защиты служащих; прекращения службы.

Действие настоящего Закона распространяется на служащих, занимающих административные должности на государственной гражданской службе и муниципальной службе.

Следует отметить, что по итогам анализа и мониторинга деятельности уполномоченного государственного органа по вопросам государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики, а также статс-секретарей государственных органов, был сделан вывод, что данные институты не оправдали свое существование и не показали эффективность в государственном управлении в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы.

Ввиду чего упраздняется институт статс-секретарей в государственных органах, чьи функциональные обязанности будут возложены на одного из заместителей руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/212038/
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