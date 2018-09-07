Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 12 часов 55 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — улицы Осмонкула/БЧК, Абдыкадырова, Торфяная, Кирпичная, Фере, Тулебердиева, Кызыл-Кийская, Можайского, Куренкеева, Турусбекова, Тимирязева, проспект Жибек Жолу, жилмассив «Ала-Тоо-1», переулки Пензенский, Измайловский;

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Джени-Джок, Кок-Джангак, Кок-Джайык);

9.00-15.00 — улица Саманчина, 10; 10-й микрорайон, 9-12, 16-19, 17/1;

13.00-17.00 — улицы Скрябина, Шукурова, Карадарьинская;

9.30-17.00 — улицы Древесная, Осмонкула, Суворова;

9.00-17.00 — микрорайон «Достук», 5а;

9.30-12.00 — улицы Куренкеева, Уметалиева, Шевченко, переулок Шевченко.

Люди, которые меняли мир

Умерла государственный деятель Кулийпа Кондучалова

Фото из Интернета. Кулийпа Кондучалова

В 2013 году в возрасте 93 лет в Бишкеке скончалась советский, кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова.

Родилась она в 1920 году в селе Кара-Джигач.

Министр иностранных дел (1953–1963). В 1958-м Кулийпа Кондучалова становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958–1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом».

Она дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.

Умер государственный деятель Турдакун Усубалиев

Фото ru.wikipedia.org. Турдакун Усубалиев

В 2015 году в возрасте 95 лет скончался государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики Турдакун Усубалиев.

Родился 6 ноября в селе Кочкор Нарынской области.

Советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008 года был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

У кого намечается той

Ким Ин Сен

Родился 7 сентября 1978 года в Бишкеке. Начальник Центральной таможни.

Куда сходить Культура

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; в Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка «Западно-восточные диалоги культур».

кофейня Sierra приглашает на интерактивный мастер-класс ;

; в отель Hyatt Regency приедет с мастер-классом Ирина Хакамада (Москва);

Ирина Хакамада (Москва); в «Асамбай-центре» выступит Feduk (Москва);

(Москва); Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на концерт, посвященный Дню Москвы.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

24.kg, 11.00 — пресс-конференция «Долги наши тяжкие: о проблеме погашения миллиардного внешнего долга Кыргызстана перед Китайской Народной Республикой»;

ПЦ АКИpress, 11.00 — гражданские активисты обратятся к президенту о неисполнении служебных обязанностей мэром, администрацией и муниципальными службами Кара-Балты;

«Парк отель», 9.00 — обсуждение предварительных результатов исследования «Внутренняя миграция в Кыргызстане: барьеры к социальной мобильности»;

ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «О запуске проектов по поддержке отечественных производителей».

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