«Золотой век кочевников». Как создавались костюмы героев

Во время III Всемирных игр кочевников в ущелье Кырчын прошло театрализованное представление «Золотой век кочевников». Зрители впервые увидели масштабную реконструкцию Кыргызского великодержавия — в основу сюжета легли события VIII-IX веков, времена существования Кыргызского каганата.

Художник по костюмам Айсулу Копонова рассказала 24.kg, как создавались образы персонажей.

Историческое соответствие

«В первую очередь мы опирались на исторические источники, поскольку в основу легли реальные персонажи и события, происходившие много веков назад. Детально изучали быт того времени, читали описания героев. Конечно, добавляли и свою фантазию, чтобы подчеркнуть, каким характером и отличительными чертами обладал тот или иной персонаж. В зависимости от этого менялись цвет, форма костюма», — сказала она.

На каждый образ получили рецензию историков. Айсулу Копонова

Художники старались придерживаться исторического соответствия не только в самих образах, но и в тканях, украшениях.

Работали только с натуральными материалами. За исключением отдельных элементов в костюмах сказочных героев «для создания легкости».

Полет фантазии

«Конечно, есть феерические образы. При их создании опирались не только на источники, но и на восприятие людьми, чтобы они были понятны зрителям, и не вызывали недоумения и вопроса, кто же это», — рассказала Айсулу Копонова.

Она привела в пример образ Умай эне. «Ее по-разному представляют, мы же использовали всевозможные источники — легенды, фильмы. Чаще всего она ассоциируется с Матерью-оленихой. Да и к разработке костюмов для исторических персонажей относились с опаской: у каждого народа свое видение героев. В основном, это люди с сильным характером», — отметила художник.

Командная работа

Для театрализованного представления разработано более 30 костюмов. Над ними трудилась команда во главе с двумя художниками.

«За очень короткий период предстояло создать большое количество нарядов, подобрать цветовые решения, разработать детализацию головных уборов, обуви. Еще одна сложность, с которой мы столкнулись, — финансовые ограничения. Поэтому приходилось где-то что-то уменьшать, заменять другими материалами», — сказала она.

Художник подчеркнула, что костюмы актеров сценические, а не исторические, которые потом нашли бы место в музее. Поэтому изменения неискушенному зрителю будут и не видны, а с главной задачей — передать образ — они справятся.

«Конечно, для главных героев мы постарались максимально использовать натуральные ткани, кожу. Для свиты наряды немного проще — из более дешевых материалов», — рассказала она.

Большое внимание художники уделили отделке и украшениям — постарались придать им эффект старины, чтобы не выглядели новоделом.

Все костюмы, обувь, головные уборы делали на заказ, подгоняя под размеры актеров. Айсулу Копонова признается, что многие мастера, узнав, что наряды предназначены для театрального представления на Играх кочевников, делали скидки и даже предлагали свои идеи для создания более яркого образа.