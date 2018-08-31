Всемирные игры кочевников вошли в тройку лучших событий СНГ начала осени

Всемирные игры кочевников в Кыргызстане вошли в первую тройку туристических событий начала осени. Об этом сообщило аналитическое агентство «ТурСтат».

Наряду с ВИК отмечены также военно-исторический фестиваль «День Бородина» в Московской области и фестиваль народных промыслов «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде.

III Всемирные игры кочевников пройдут со 2 по 8 сентября в Кыргызстане. В соревнованиях по 37 видам спорта примут участие более 2 тысяч спортсменов из 80 стран. ВИК пройдут на ипподроме в городе Чолпон-Ате, ущелье Кырчын, Физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Бактуу-Долонотуу и амфитеатре на берегу Иссык-Куля.