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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (99)

Всемирные игры кочевников вошли в тройку лучших событий СНГ начала осени

Всемирные игры кочевников в Кыргызстане вошли в первую тройку туристических событий начала осени. Об этом сообщило аналитическое агентство «ТурСтат».

Наряду с ВИК отмечены также военно-исторический фестиваль «День Бородина» в Московской области и фестиваль народных промыслов «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде.

III Всемирные игры кочевников пройдут со 2 по 8 сентября в Кыргызстане. В соревнованиях по 37 видам спорта примут участие более 2 тысяч спортсменов из 80 стран. ВИК пройдут на ипподроме в городе Чолпон-Ате, ущелье Кырчын, Физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Бактуу-Долонотуу и амфитеатре на берегу Иссык-Куля.
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