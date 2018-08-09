В некоторых районах Бишкека и Чуйской области не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 10-15 августа прекратят подачу природного газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

В связи с проведением ремонтных работ не будет газа:

10 августа c 8:00 до 17:00 в селе Сокулуке (улицы Аларчинская, Ленина);

13 августа с 8:00 до 17:00 в городе Токмаке (улицы Береговая, №№ 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Комсомольская, №№ 175, 177, 179, 181, 183, 185, Казахстанская, №№ 50, 52, 54, 56, 58, 60);

13-15 августа в городе Бишкеке (ВБЧК, железная дорога (Путепроводная), улицы Виноградная, Ауэзова, Шабдан Батыра, №№ 3, 3/1, 3/2, а также в ряде компаний: ОсОО «Жанар», ОсОО «Реемтсма», ОсОО «Алтын Ажанар», пекарня на улице Чолпон-Атинской, СТО, комбинат строительных деталей);

13-15 августа в селе Восток.