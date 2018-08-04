В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

Он стал полпредом вместо Узарбека Жылкыбаева, который назначен руководителем Ошской области.

Родился 10 августа 1964 года в Ноокатском районе Ошской области. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности «зоотехния», Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1981 году рабочим на конезаводе № 44 Ноокатского района Ошской области.

1989-1992 — главный специалист в Ноокатском районном агропромышленном объединении;

1992-1994 — референт аппарата госадминистрации Ноокатского района;

1994-1995 — заместитель директора конезавода № 44;

1995-1996 — руководитель крестьянского хозяйства «Алике»;

С 1996 года работал в комитете по аграрным вопросам аппарата Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, с 2004-го — в аппарате премьер-министра;

2006-2009 — эксперт сектора экономической и социальной политики администрации президента;

С января 2009 года работал заместителем председателя Нацстаткома;

2012-2016 — председатель Национального статистического комитета;

2016-2017 — руководитель аппарата правительства в ранге министра;

2017-2018 — первый заместитель управляющего делами президента и аппарата правительства.

Кадровые перестановки в мэрии Джалал-Абада

Новым руководителем Департамента потребительского рынка и услуг мэрии назначен Автандил Дуйшеев. Его уже представили коллективу. Ранее он был депутатом городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс».

Новым начальником муниципального учреждения «Джалал-Абад Тазалык» стал Эльдар Торокулов. С 2014 года он работал в должности заместителя директора МП.

О кадровых перестановках с 23 по 27 июля читайте здесь.