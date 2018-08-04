В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.
Он стал полпредом вместо Узарбека Жылкыбаева, который назначен руководителем Ошской области.
Родился 10 августа 1964 года в Ноокатском районе Ошской области. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности «зоотехния», Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1981 году рабочим на конезаводе № 44 Ноокатского района Ошской области.
1989-1992 — главный специалист в Ноокатском районном агропромышленном объединении;
1992-1994 — референт аппарата госадминистрации Ноокатского района;
1994-1995 — заместитель директора конезавода № 44;
1995-1996 — руководитель крестьянского хозяйства «Алике»;
С 1996 года работал в комитете по аграрным вопросам аппарата Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, с 2004-го — в аппарате премьер-министра;
2006-2009 — эксперт сектора экономической и социальной политики администрации президента;
С января 2009 года работал заместителем председателя Нацстаткома;
2012-2016 — председатель Национального статистического комитета;
2016-2017 — руководитель аппарата правительства в ранге министра;
2017-2018 — первый заместитель управляющего делами президента и аппарата правительства.
Кадровые перестановки в мэрии Джалал-Абада
Новым руководителем Департамента потребительского рынка и услуг мэрии назначен Автандил Дуйшеев. Его уже представили коллективу. Ранее он был депутатом городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс».
Новым начальником муниципального учреждения «Джалал-Абад Тазалык» стал Эльдар Торокулов. С 2014 года он работал в должности заместителя директора МП.
О кадровых перестановках с 23 по 27 июля читайте здесь.