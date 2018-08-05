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Общество

Турок Фатих Кучук приехал в Кыргызстан, чтобы жениться и учить детей рисованию

Фото из личного архива Фатиха Кучука. В Джети-Огузе

Художник из Турции Фатих Кучук приехал в Кыргызстан, чтобы учить детей рисованию. Помимо педагогики, мужчина занялся и сердечными делами. Они с невестой решили сыграть свадьбу именно в Бишкеке. Большую часть поездки он и его будущая жена провели в горах.

— Как вы попали в Кыргызстан?

— Я приехал из Турции. Там учился на факультете искусства и кино. На волонтерских основах сделал росписи в 79 городах Турции и восьми других странах. Побывал в Японии, Тайване, России, Грузии, Украине, Беларуси, Южной Корее. В Кыргызстан приехал летом 2018-го в рамках проекта «Красивый мир искусства». Приехал сюда, чтобы продолжить свой художественный проект и посмотреть вашу страну.

— Где вы жили все это время?

— Из десяти дней, что пробыл в Кыргызстане, восемь жил в горной местности. Три дня — на джайлоо в Джети-Огузе, посетил детские сады в юртах, которые организовала там экс-президент Роза Отунбаева. Там я учил детей рисованию, а моя невеста помогала мне найти контакт с детьми.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Для меня было неожиданно увидеть школу в горах, но я организовал там анимационную мастерскую с детьми. Мы работали вместе. За короткое время обучения ребята поняли, как создаются анимационные фильмы, и сделали для себя короткий ролик.

Ученическим классом стала палатка, в которой жил Фатих Кучук. Дети с нетерпением ждали его.

— Почему вы решили сыграть свадьбу именно в Бишкеке?

— Во время моего пребывания в Бишкеке мы встретились с представителем турецкого посольства. Когда он спросил, официально ли зарегистрирован наш брак, мы ответили, что в Турции провели обряд по национальным обычаям. Регистрацию брака мы всегда хотели сделать за границей. По определенным причинам нам этого не удалось сделать в Турции. Оказалось, по новому турецкому законодательству зарегистрировать брак за границей может и посол. Предоставив все имеющиеся документы, мы сыграли свадьбу при свидетелях в Кыргызстане.

из личного архива Фатиха Кучука
Фото из личного архива Фатиха Кучука. Регистрация брака

— Что вам понравилось из национальной кухни? А что вы боитесь даже попробовать?

— Мне очень понравились местные самсы и плов. Но я побоялся пробовать кымыз. А поскольку редко ем мясо, мне пришлось отказаться от шашлыка. В большинстве своем, в Кыргызстане я предпочитаю овощи и фрукты.

— Что вам напоминает о родном городе?

— Я живу в городе Анталье в курортном районе Каш. Кыргызская культура и гостеприимство людей схожи с турецкими. Местные жители с теплотой встретили нас. Здесь многие заинтересовались моим делом. Я в восторге от юрт, большого количества лошадей и яств. 

Очень впечатлен кочевым образом жизни кыргызов. По традиции на прощание местные жители мне надели кыргызский ак калпак.

Фатих Кучук

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— В Бишкеке мне хотелось бы видеть больше зданий, имеющих архитектурную или историческую ценность. Я бы хотел увидеть больше красивых и современных строений не только для горожан, но и для туристов.
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