Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах

Отовариваясь в супермаркетах, покупатели редко обращают внимание на цену. Обман вскрывается дома — при изучении кассового чека. Однако многие его попросту не берут или выкидывают в ближайшую урну.

Однажды и я столкнулась с несовпадением цены на товаре и в чеке. Кассир нехотя, но все же вернула разницу. Дело не в тех шести сомах, на которые пучок зелени был дешевле, а в справедливости.

По закону о защите прав потребителей, покупатель должен платить столько, сколько указано на ценнике, а не в базе данных.

На протяжении месяца журналистинспектировал цены в популярных столичных магазинах, выезжал на проверку с Санитарно-эпидемиологической службой. Но даже специалисты с предписанием были выставлены за дверь.

Уловки мерчендайзинга

В каждой крупной торговой сети работает мерчендайзер. Именно он знает, какие использовать уловки, чтобы задержать покупателя как можно дольше в магазине, при том, чтобы вышел он с полной корзиной продуктов. На покупательскую способность воздействуют не только акциями, скидками, дисконтными картами с бонусами. В ход идут ароматизаторы, освещение, музыка. Зависит даже расстояние между полками и размер плитки на полу.

Замечали ли вы, что в хлебном отделе всегда пахнет свежей выпечкой, но далеко не во всех магазинах есть собственные пекарни. В этой части торгового зала могут использовать ароматизатор. Этот метод прекрасно зарекомендовал себя: запах свежеиспеченного толкает человека покупать больше запланированного.

Свою роль играет и подсветка: продукты на витрине выглядят по-праздничному ярко, сочно и аппетитно.

Бодрая музыка толкает к спонтанным покупкам, а медленная заставляет дольше стоять у полок и покупать больше товаров. Американский консультант по маркетингу и автор книги «Вынос мозга! Как маркетологи манипулируют нашим сознанием и заставляют нас покупать то, что им хочется» Мартин Линдстром уверяет, что в магазинах, где играет спокойная музыка, покупатели покупают на 30 процентов больше.

Обладателями дисконтных карт и карт лояльности проще манипулировать. При регистрации вы указываете свои персональные данные. Не удивляйтесь, когда администрация супермаркета поздравит вас с днем рождения и предложит купить определенный набор продуктов «к столу».

Отчасти дисконтные карты созданы для экономии покупателя. Но магазин экономит на обладателях карт гораздо больше.

Имея дисконтку, человек отдает предпочтению одному магазину. Ему приходят СМС-сообщения о грядущих скидках или выгодных предложениях. Многие супермаркеты начисляют баллы за каждый потраченный сом. Подсознательно вы совершаете покупку именно на ту сумму, которая позволит получить бонусные баллы.

Когда сыр подорожал на прилавке

В одном из супермаркетов Бишкека сотрудник Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора при столичной мэрии обнаружил сыр с плесенью. Нет, это был не элитный продукт, а залежавшийся на полке.

Бдительные покупатели не редко делятся своими находками в социальной сети.

Айнура Акматбекова призывает кыргызстанцев внимательно следить за ценами, которые указаны в чеке. Сосиски на витрине указаны по одной цене, чек пробит совсем по другой.

Айбек Жуматаев нашел в запакованном сэндвиче производства одного из супермаркетов муху.

К слову отметим, что Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, проверив торговый дом по улице Юнусалиева, 86, выявила ряд нарушений. В установленные сроки их не устранили. Менеджер магазина Елена Сутяшина оштрафована на 7 тысяч сомов.

Айсулу Бейшеновой дважды пробили в гипермаркете «Бишкек» салат со шпинатом.

Фото из Facebook. Один и тот же салат пробили на кассе дважды

С непонятной накруткой столкнулась Татьяна Делова. Покупая батончик в магазине «7 дней», она убедилась, что он стоит 31 сом. Кассир пробила 32 сома, при этом не смогла объяснить разницу в цене.

Только после публикации сообщения в группе Facebook «Черный список — нам не понравилось» представитель магазина Рахат Молдокулова объяснила ситуацию. «Приносим от лица компании свои извинения за неприятный случай. В результате переоценки наш сотрудник вовремя не убрал старый ценник. Автору мы компенсируем сумму, которая послужила данной темой», — отметила она.

Зачастую покупатели находят продукты с переклеенными ценниками или товары из будущего, изготовленные на день раньше, чем появился на полке.

Выгодная акция

Акция, скидка, комбо, магические уловки — все это то, на что попадается большинство посетителей магазинов. Действительно, некоторые товары можно купить ниже рыночной стоимости. Конкуренция заставляет маркетологов идти еще на один шаг — мониторить цены в других торговых сетях и снижать стоимость, называя акцию «Лучшая цена».

Покупатель знает, что в этом магазине товар гарантированно ниже, у него появляется к нему доверие, он отоваривается там. Хотя на другие товары цены могут быть на порядок выше, но вряд ли кто-то захочет покупать хлеб — в одном маркете, мясо — в другом, а овощи — в третьем.

Фото ИА «24.kg». Товары по акции могут оказаться просроченными

Прежде чем клюнуть на очередную акцию, подумайте, почему на этот товар скинули цену. Подходит срок годности? Залежался на прилавке? Имеется брак? Низкого качества?

23 июня в одном из магазинов на акцию выкинули батончик «Молочный ломтик». Ранее он стоил 45 сомов, по акции — 36. Однако срок годности заканчивался 16 июля.

Фото ИА «24.kg». Срок годности товара по акции заканчивается в ближайшие дни

В другом супермаркете — со скидкой 22 процента — продавали молоко, однако оно хранилось не в холодильнике, а в отдельной корзине.

Фото ИА «24.kg». Акционное молоко хранится не в холодильнике

Контрольная закупка

Покупатели должны помнить, что товары с заканчивающимся сроком годности всегда выставлены в первом ряду. Свежие товары задвинуты вглубь прилавка.

Некоторые торговые сети, не стесняясь, выставляют овощи не первой свежести. Вот такие баклажаны мы нашли в супермаркете.

Фото ИА «24.kg». Баклажаны не первой свежести выставили на продажу

Санитарное состояние зала тоже оставляет желать лучшего. Рядом с открытым холодильником валяется грязная тряпка, по всей видимости, оставшаяся после утренней уборки.

Фото ИА «24.kg». После уборки грязную тряпку оставили рядом с продуктами

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора при мэрии Бишкека имеет право проверять магазины по плану один раз в год. Чаще — только по поступившей жалобе.

ИА «24.kg» отправилось вместе со специалистами на плановую проверку. Инспектор должен проверить чистоту в зале и холодильниках, срок годности продуктов, маркировку, товарное соседство. Однако прежде чем приступить к проверке, необходимо уведомить администратора.

Тот сразу же попросил документы и предписание. Так как проверка плановая, график составили на основе прошлогодней инспекции. Сейчас это помещение арендовала другая торговая сеть. Конечно, проверяющих не пустили в магазин.

«Это наша главная проблема. Предписание выписано на проверку одного магазина, а пока подойдет время, арендаторы меняются», — признался инспектор.

Специалисты не рекомендуют покупать в магазинах колбасную или сырную нарезку. В нее может попасть просроченный товар. Это же касается и готовых салатов и закусок. В целях экономии завянувшие овощи и мясо не первой свежести могут использовать для приготовления блюд.

К сожалению, Санэпидемнадзор не проводит лабораторных анализов качества готовой продукции.