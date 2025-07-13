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Экономика

Рейд налоговиков. Компании, игнорирующие акцизные марки, проверят

Глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов поручил проверить шесть компаний, которые не применяют акцизные марки. Об этом он распорядился по итогам рейда по торговым точкам в городах Балыкчи и Чолпон-Ата на Иссык-Куле.

По данным ведомства, при проверке установлено отсутствие акцизных марок на прохладительных, сахаросодержащих, энергетических и алкогольных напитках.

Проверку проведут в ОсОО «Шербет», «Топ Ночь Дистрибюшен», «Продимпекс», Forester, ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» и компании RG Brands Кыргызстан.

По словам председателя Налоговой службы, сахаросодержащий напиток Da Da производства ОсОО RG Brands Кыргызстан, был зарегистрирован как детское питание.

«Его зарегистрировали как детское питание, но оно не относится к детскому питанию. Это специальная схема, чтобы избежать уплаты налогов», — возмутился он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336054/
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