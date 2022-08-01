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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Чиновник пришел с проверкой в магазин. Комментарий Антимонопольной службы

В Службе антимонопольного регулирования прокомментировали инцидент, который произошел с чиновником ведомства Акжолтоем Тукуновым при проверке магазина в селе Маевка.

Отмечается, что глава службы созвал совещание и указал на необходимость неукоснительного соблюдения норм законодательства Кыргызской Республики, регламентов вышестоящих органов и Антимонопольной службы, законодательства о государственной службе.

В пресс-службе пояснили, что Акжолтой Тукунов курирует вопросы защиты прав потребителей, а также деятельность территориальных подразделений по городу Бишкеку, Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областям.

«Такие товары, как мука, хлеб, сахар, молоко, масло и другие, являются социально значимыми для населения, поэтому рынки этих продуктов находятся под особым вниманием государства. Кабмином поручено на постоянной основе проводить мониторинги, опросы цен на социально значимые товары, анализировать и отслеживать ситуацию на этих рынках», — говорится в сообщении.

Эти мероприятия направлены на обеспечение доступности социально значимых товаров для населения по обоснованным ценам и пресечение спекулятивных действий недобросовестных продавцов.

В ведомстве также уточнили, что «в рамках своей компетенции и полномочий осуществляются такие мероприятия, как мониторинг цен на социально значимые товары по всем областям республики на еженедельной, а при необходимости и на ежедневной основе во всех торговых точках — базарах, рынках, торговых сетях, магазинах; анализ ценовой ситуации, выработка мер и внесение предложений по стабилизации ситуации в вышестоящие органы; проведение разъяснительных мероприятий с продавцами, производителями и поставщиками о недопустимости необоснованного повышения цен и спекулятивных действий.

Однако в Антимонопольной службе не пояснили, почему проверка магазина проводилась в выходные в ночное время.

«Отметим, что указанный случай является единичным, сотрудники Антимонопольной службы четко придерживаются норм законодательства Кыргызской Республики», — ограничились в ведомстве.

Напомним, заместителя председателя Службы антимонопольного регулирования Акжолтоя Тукунова во время проверки выгнали из магазина и отобрали удостоверение.

31 июля примерно в 22.00 чиновник зашел в магазин «Березка» в селе Маевка Аламединского района Чуйской области, чтобы провести разъяснительную беседу с администрацией учреждения. Он заметил, что цены на продукты здесь значительно выше. Через некоторое время к нему подошел мужчина по имени Витя и в грубой форме потребовал у чиновника прекратить съемку и покинуть помещение. Акжолтою Тукунову рекомендовали прийти с проверкой в рабочее время с 9.00 до 18.00 и с разрешением на рейд и выпроводили из здания. Сотрудники магазина также отобрали документы у помощника Акжолтоя Тукунова.

Активист Акжолтой Тукунов стал заместителем председателя Службы антимонопольного регулирования 5 июля. До того он регулярно публиковал в соцсетях критику, активно выступал против законопроекта об игорной деятельности и принимал участие в акциях протеста. Акжолтой Тукунов прежде уже работал на этой должности — после октябрьских событий 2020 года. Баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша на последних парламентских выборах.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241229/
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