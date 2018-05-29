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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (97)

Об очернении Алмазбека Атамбаева в социальных сетях посетовал Сапар Исаков

Сегодня Сапар Исаков заявил журналистам, что в социальных сетях системно очерняют его и Алмазбека Атамбаева. С прессой он пообщался перед тем, как зайти на очередной допрос к следователю ГКНБ, где расследуется уголовное дело о модернизации Бишкекской ТЭЦ.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Сапар Исаков

По словам бывшего премьер-министра, куда ни посмотри, люди пишут очерняющие его и экс-президента  комментарии.

«Посмотрите, в соцсетях распространяют разные комментарии. Это системно. Куда бы ты ни посмотрел, везде очерняют, пишут: предатели. Пресс-служба мне сказала: пишут, что вы убежали, вас задержали в Новосибирске. Я никогда из Кыргызстана не убегу. Я люблю свою страну и на многое готов. Я работал честно, никогда не был замешан в коррупции, поэтому ничего не боюсь», — сказал Сапар Исаков.

Сапар Исаков ходит на допросы в ГКНБ в качестве свидетеля.

По этому громкому уголовному делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.
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