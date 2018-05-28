В Бишкеке восстанавливают ирригационные сети. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, Бишкекзеленхоз восстановил ирригационную сеть и провел поливную воду на улицу Шералиева на отрезке от улицы Северной до Южной магистрали (в районе жилого массива «Арча-Бешик»).

«Для местных жителей это большое событие, поскольку здесь не было поливной воды на протяжении 16 лет», — отмечают в муниципалитете.

Ранее Бишкекзеленхоз реконструировал ирригационную систему в микрорайоне «Юг-2», на бульварах Молодой Гвардии и Эркиндик, улице Махатмы Ганди, в сквере у памятника У.Салиевой по проспекту Чуй и на территории библиотеки имени К.Баялинова.

В муниципалитете добавили, что в ходе поэтапного подключения поливочных систем города проводятся работы по обновлению изношенных, старых запорных механизмов и фасонных частей поливочных труб.

Продолжается установка поливочных систем на южной стороне улицы Масалиева, здесь запланировано проложить трубы общей протяженностью 4 тысячи 805 погонных метров.

Ранее на этой же улице на северной стороне восстановили более 3 километров поливочных труб.

Тем временем горожане продолжают присылать в редакцию вопросы, связанные с поливом зеленых насаждений и состоянием ирригационных сетей. В частности, читатель прислал фотографию арыка, который никуда не подсоединен.

«Ремонт участка дороги (улица Ахунбаева на пересечении с улицей Чортекова (бывшая Кривоносова) закончили в прошлом году, но не доделали до конца. Арык, который идет рядом с дорогой, никуда не подсоединили. В итоге здесь скапливается вся дождевая вода с верхней части улицы», — сообщил он.