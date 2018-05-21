В Бишкеке начался рост кишечных инфекций. Больных размещают в коридорах

В Бишкеке растет число обратившихся в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) с кишечными инфекциями. Об этом ИА «24.kg» сообщили в медучреждении.

«За сутки обращаются 230-250 больных. Если раньше из них с кишечными инфекциями было 20-30 пациентов, то сейчас доходит до 70. Госпитализируем около половины, в зависимости от тяжести. В основном — дети. Это, конечно, вина родителей (особенно в случае с детьми до пяти лет). Не обращают внимания на детей, не моют им руки, плюс несовершеннолетние употребляют в пищу немытые фрукты и овощи», — отметили в РКИБ.

В основном обращаются больные из Бишкека и близлежащих районов — Ысык-Атинского, Сокулукского и других.

Медики прогнозируют дальнейший рост заболеваемости. «Мест, как обычно, не хватает, госпитализируем пациентов в коридоры, но за сутки обычно переводим их в палату. Самое главное — оказать качественную и своевременную медицинскую помощь», — подчеркнули в больнице.