В иракском детдоме нашли ребенка из Кыргызстана. Как работает служба розыска

Ваш близкий человек уехал и не оставил своих контактов? Или связь внезапно прервалась, а телефоны не сохранились? Программа Национального общества Красного Полумесяца (НОКП) КР бесплатно помогает с международным розыском и восстановлением семейных связей.

Служба поиска работает в нашей республике уже 25 лет. Создали ее в 1993-м при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК).

Местная служба входит в международную сеть, включающую МККК и 192 национальных общества.

«После распада Советского Союза многие уехали из Кыргызстана в другие страны. Некоторые до сих пор ищут родственников. Да и сегодня тысячи граждан перемещаются, уезжают учиться, работать. А там случается разное», — рассказала ИА «24.kg» координатор программы «Восстановление семейных связей» Салтанат Абдыжапарова.

Особенности поиска

«Потребность в восстановлении семейных связей возрастает во время стихийных бедствий и трудовой миграции. Даже в такой маленькой стране, как Кыргызстан, при внутренней миграции у людей возникает потребность отыскать пропавших родственников. Кроме того, ведем розыск пропавших без вести вследствие войны и вооруженных конфликтов», — отметила координатор программы.

Есть и особенности поиска. Если муж и жена развелись, утратили связь и хотят решить какие-то социальные вопросы (подать, к примеру, на алименты), то такие запросы Служба розыска не принимает.

За годы работы волонтеры программы помогли найти не один десяток граждан. Часто поступают запросы из Германии и Израиля от поздних переселенцев, о пропавших мигрантах в России и Казахстане, об уехавших в Сирию.

Если в 2017 году к волонтерам программы обратилось около ста человек, то за первый квартал 2018-го — уже 130.

«Многие граждане обращаются на программу «Жди меня» Первого канала РФ, а там 2 миллиона запросов. Более того, информацию на сайте необходимо обновлять каждый день. Это безнадежно! Наоборот, это представители передачи обращаются в нашу Всемирную сеть розыска. Также взаимодействуем с местной телепередачей «Кайдасын?» на ОТРК», — добавила Салтанат Абдыжапарова.

Мигрантские судьбы

В последнее время поступают запросы по поиску трудовых мигрантов, от которых нет известий по нескольку лет.

Часто мигранты не знают своих прав, не знают, куда обращаться за помощью, не имеют при себе сотового телефона, чтобы позвонить родным. Кто-то может потерять память при катастрофе. Кто-то в таких случаях попадает на принудительное лечение в психиатрическое учреждение. Так связь с родственниками и обрывается.

В 2016 году представители НОКП проводили исследование в стране, опросили 2,1 тысячи семей и приняли более 400 запросов на розыск. Работа по ним идет и сегодня.

Большинство этих пропавших — мигранты. В этом году четырех из них нашли в казахских тюрьмах. При поддержке Красного Полумесяца родственники смогли их навестить.

Бывает и так, что мигранты, не устроившись в стране назначения, просто не хотят, чтобы родственники об этом знали, не желают возвращаться, боятся общественного осуждения. Они становятся безразличными ко всему, работают нелегально. На пропитание заработал — и хватит.

Таким людям представители Красного Полумесяца оказывают психологическую помощь, помогают получить удостоверяющие документы для возвращения домой, оплачивают дорогу, подготавливают к встрече родственников на родине.

В январе 2018-го, к примеру, в КР вернули одного мигранта, оказали ему психологическую помощь: жить не хотел. С родителями в последние годы не общался, и те не знали его местонахождение. А уезжал на заработки в Астану с большими надеждами, но они не оправдались. Работал на стройке, но получил там серьезную травму и стал инвалидом. Плюс заразился туберкулезом. Едва не умер...

А вот другой случай. Женщина в 2017 году обратилась с просьбой помочь разыскать сына. Он глухонемой, тоже уехал на заработки в соседний Казахстан. С помощью кыргызской диаспоры его нашли. Оказалось, что мужчина попал в тюрьму за кражу телефона. НОКП организовал в 2018-м визит матери к нему в тюрьму.

Есть, к сожалению, случаи и со смертельным исходом. Поэтому часть запросов отправили в Россию для сверки с неопознанными лицами. Пока ответов нет.

Горячие точки

«Мы организовываем визиты родственников в колонии. Наша задача — установить местонахождение, оплатить транспортные расходы и оказать промежуточную помощь, — пояснила Салтанат Абдыжапарова. — В последнее время также часто получаем запросы на розыск от родных тех, кто уехал в Ирак, Сирию, Турцию. Специалисты МККК посещают тюрьмы и детские дома.

Наши коллеги съездили в краткосрочную миссию в Ирак и обнаружили в одном из детских домов ребенка из Кыргызстана. Он говорит по-кыргызски. Его точный возраст и где его родители, мы не знаем. Если получим запрос от родственников на воссоединение семьи, будем индивидуально заниматься этим вопросом.

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Тема Сирии особо щепетильная. Родственники подают заявки, а на следующий день отключают телефоны, поскольку боятся. Ведь в случае возвращения оттуда правоохранительные органы могут задержать наших граждан. Но у нас вся информация конфиденциальная. Главная наша цель — помочь восстановить семейную связь. Находящимся в зоне вооруженных конфликтов и природных бедствий людям и их родственникам мы помогаем обмениваться так называемыми посланиями Красного Креста. Часто это единственная возможность связаться с близким человеком».

Не утихшая боль

После июньских событий 2010 года в Кыргызстане пропавшими без вести до сих пор числятся 19 человек. Поиски их остановлены.

«В то время нашею целью было оказать психосоциальную помощь пострадавшим. Но люди до сих пор страдают, ждут своих близких. Одна женщина лет 60, к примеру, двери дома с тех пор не закрывает. Сына ждет каждый день», — с грустью говорит Салтанат Абдыжапарова.

Советы Красного Полумесяца

Если вы отправляетесь на работу за пределы Кыргызстана:

передайте своим родным полную информацию о работодателе: имя и фамилию, адрес, название организации;

оставьте копию паспорта дома и возьмите несколько копий с собой, спрячьте их в разные места;

никому не отдавайте свой паспорт!

Обязательно заключите трудовой договор с работодателем и не верьте устным обещаниям.

«Часто кыргызстанцы уезжают за границу, а родители даже не берут контактов. Мол, сын у меня молодец: доехал, устроился на работу, позвонил. Но информации никогда не бывает много. Узнавайте номера телефонов тех, с кем и где он живет, где работает», — советует Салтанат Абдыжапарова.